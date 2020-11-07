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«Арсенал» — «Ротор»: Панченко забил курьезный гол после ошибки вратаря

16:37
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Нападающий «Арсенала» Кирилл Панченко отличился в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора». Он открыл счет в начале встречи — 1:0.

Голкипер волгоградцев допустил ошибку, отбив мяч прямо на ногу сопернику.

Арсенал Т — Ротор

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