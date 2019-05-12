18:59 | Футбол — РПЛ

Аркадий Дворкович: "Спартак" и Лига чемпионов? "Локомотив" и "Краснодар" свое не упустят"

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Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после матча 28-го тура РПЛ "Спартак""Уфа" (1:0) оценил шансы красно-белых на выход в Лигу чемпионов.

 
&quot;Спартак&quot; продолжает борьбу за еврокубки.Что нужно "Спартаку" для попадания в Лигу чемпионов

– "Спартак" все еще может попасть в Лигу чемпионов. Это реально?

– Шансы не очень большие. Думаю, "Локомотив" и "Краснодар" свое не упустят. Но в Лигу Европы надо выходить в любом случае.

– "Зенит" играет с ЦСКА. Ваш прогноз?

"Зенит" захочет отметить победу в чемпионате перед своими болельщиками. ЦСКА будет биться за еврокубки. (Ярослав Сусов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 28-й тур. "Зенит" – ЦСКА и другие игры
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