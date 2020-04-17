Андрей Канчельскис: «Не вижу ни у кого из нынешнего поколения россиян потенциала заиграть в Англии»

Известный в прошлом полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, много лет отыгравший в Англии, поделился мнением о перспективах отъезда нынешнего поколения футболистов в зарубежные клубы.

— У кого из нынешнего поколения россиян есть потенциал заиграть в АПЛ?

— Пока не вижу ни у кого. Хочется, чтобы пробились, но вряд ли сейчас кто-то будет уезжать. Мы топчемся на месте. В год домашнего чемпионата мира закрылось 11 профессиональных клубов. Недавно «Луч» прекратил существование. Куда девать футболистов? Надеюсь, наши футбольные власти понимают, что на коронавирус все проблемы не списать. Молодых интересуют только деньги, а надо думать о футболе. Клубные руководители развращают юных футболистов, называя их суперталантами после одной удачной игры.

Напомним, что в Англии Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». (Евгений Белоусов)