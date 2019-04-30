Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в интервью "СЭ" отметил, что уход Халка сильно сказался на сине-бело-голубых. По его мнению, нынешняя команда сильно отличается от той, что была при нем.

– "Зениту" не хватает такой звезды, как Халк? Его уход вообще был проблемой?

– Да, был. Но то предложение "Зенит" не мог отклонить. Мы и так отказались продавать Халка в январе 2015 года, он хотел уйти в "Хэбэй Чайна Форчун". К счастью, сумели его сохранить и выиграли Кубок России. Так что сразу после ухода Халка проблемы у того "Зенита" были, тренеры, что приходили следом, не могли собрать команду, которая могла бы побеждать.

– Этот "Зенит" слабее той команды с Халком в составе?

– В этой команде фантастическая группа игроков. Нынешний "Зенит" и тот, что был при мне, – две разные команды. Но сейчас тоже есть опытные футболисты, которые уже выигрывали трофеи: Анюков, Смольников, Шатов, Иванович, Ракицкий. Постепенно подрастает молодежь, она должна дать больше креатива, которым славился "Зенит" при Халке, Данни, Витселе, Аршавине. (Юлия Яковлева)

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