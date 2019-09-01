Нападающий «Спартака» Андре Шюррле после поражения от «Зенита» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России, отметил, что его команда играла лучше, чем соперник.

— Что сегодня не получилось?

— Не могу сказать, что у нас что-то не получилось. Была прекрасная игра, последний матч длинного периода, когда мы за месяц провели девять матчей. Проиграли сегодня из-за каких-то небольших эпизодов.

— Эта пауза, которая сейчас будет, необходима команде?

— Безусловно, пауза очень важна, чтобы восстановиться, набраться сил и продолжить борьбу в турнире. Это был очень сложный месяц, и ребята выложились на сто процентов. Я очень горд своей командой, что мы смогли проделать такую работу.

— Вы сегодня три раза пробили штрафные, нанесли около десяти ударов по воротам. Почему постоянно брали на себя эту функцию?

— Я уверен в себе и считаю, что нужно бить. Если не будет ударов — не будет голов. Поэтому я сегодня это и делал. Что касается штрафных, первый прошел совсем рядышком. Не хватило совсем немного. А в моменте со вторым ударом, мяч действительно улетел сильно выше ворот. Но всегда нужно пытаться бить.

— Можно ли назвать гол «Зенита» нелогичным, потому что «Спартак» в первом тайме доминировал.

— Футбол — это вообще не про логику. Так получилось, что игрок хорошо пробил и хорошо попал. Мы еще забили мяч, который отменил ВАР. Мы сегодня играли лучше, чем «Зенит». (Елена Григорьевская)