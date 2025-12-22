Батраков — о признании лучшим игроком России в 2025 году: «Очень приятно выиграть такую значимую награду для российского футбола!»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал победу в премии «Лучший футболист России-2025» по версии «СЭ».

«Благодарен каждому, кто за меня голосовал! Очень приятно выиграть такую значимую награду для российского футбола! Всех с наступающим Новым годом», — написал футболист в своем Telegram-канале.

В 2025 году на счету 20-летнего хавбека 21 гол и 11 результативных передач в 46 матчах за «Локомотив» и сборную России во всех турнирах.