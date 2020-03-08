Александр Точилин: «Бизнесом занимается жена. А я голодранец»

Бывший главный тренер «Сочи», руководитель селекционно-аналитического отдела клуба Александр Точилин в интервью «СЭ» рассказал о доходах вне футбола.

— В 2009-м вы рассказывали: «У меня давно все вложено в недвижимость. Упор делаю на Эмираты. Там не квартира — целые этажи...»

— Этим жена занимается. Оформлено все на нее. А у меня ничего нет. Я — голодранец. Ха!

— Бизнес-то процветает?

— После кризиса проекты там заморожены. Сейчас это как депозит. Так что наш главный источник дохода — футбол. (Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Точилина — здесь.