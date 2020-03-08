Александр Точилин: «Бизнесом занимается жена. А я голодранец»
Бывший главный тренер «Сочи», руководитель селекционно-аналитического отдела клуба Александр Точилин в интервью «СЭ» рассказал о доходах вне футбола.
— В 2009-м вы рассказывали: «У меня давно все вложено в недвижимость. Упор делаю на Эмираты. Там не квартира — целые этажи...»
— Этим жена занимается. Оформлено все на нее. А у меня ничего нет. Я — голодранец. Ха!
— Бизнес-то процветает?
— После кризиса проекты там заморожены. Сейчас это как депозит. Так что наш главный источник дохода — футбол. (Александр Кружков)
Полностью интервью Александра Точилина — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/aleksandr-tochilin-o-svoey-glavnoy-oshibke-v-sochi-rotenberge-kokorine-zabolotnom-i-svoey-otstavke-1650425/