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Александр Точилин: «Бизнесом занимается жена. А я голодранец»

11:00
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Бывший главный тренер «Сочи», руководитель селекционно-аналитического отдела клуба Александр Точилин в интервью «СЭ» рассказал о доходах вне футбола.

— В 2009-м вы рассказывали: «У меня давно все вложено в недвижимость. Упор делаю на Эмираты. Там не квартира — целые этажи...»

— Этим жена занимается. Оформлено все на нее. А у меня ничего нет. Я — голодранец. Ха!

— Бизнес-то процветает?

— После кризиса проекты там заморожены. Сейчас это как депозит. Так что наш главный источник дохода — футбол. (Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Точилина — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/aleksandr-tochilin-o-svoey-glavnoy-oshibke-v-sochi-rotenberge-kokorine-zabolotnom-i-svoey-otstavke-1650425/

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