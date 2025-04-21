Шпрыгин — о крестном ходе вокруг «ВТБ Арены»: «Согласовали с Патриархией. Обсуждаем технические моменты»

Создатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин рассказал «СЭ» о планах болельщиков «Динамо» по проведению крестного хода вокруг стадиона.

«Планировали провести ход в сентябре прошлого года, но случился перенос. Сейчас мы согласовали с Патриархией, получили благословение. Мы хотели провести на этой неделе. Общались с представителями церкви — нам сказали, что эта неделя хорошая, праздничная. Общаемся с руководством стадиона, обсуждаем технические моменты — пока никаких препятствий не возникает. Есть православная традиция — освящать дома, помещения. Для десятков тысяч динамовских болельщиков стадион является домом. Решаем, когда сможем провести. Важно, чтобы стадион был свободен от каких-то мероприятий в этот день — чтобы не было футбольного или хоккейного матчей. Как только все согласуем, я опубликую четкую информацию у себя в Telegram-канале», — сказал Шпрыгин «СЭ».

Шпрыгин также отметил, что мероприятие не потребует арендной платы.

«Это инициатива болельщиков «Динамо». Стадион и клуб поддерживают эту идею. Данное мероприятие не подразумевает арендную плату для стадиона, в этом нет коммерческого момента. Мы давно бы уже сами организовали и прошли, но не можем в силу устройства системы стадиона. Есть определенные зоны доступа, есть досмотр. Без содействия администрации стадиона эта инициатива невозможна. Есть одобрение и структур «Динамо» и благословление церкви», — добавил Шпрыгин.

В 26-м туре чемпионата России «Динамо» встретится с «Зенитом» в субботу, 26 апреля. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.