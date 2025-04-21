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Сегодня, 14:57

Шпрыгин — о крестном ходе вокруг «ВТБ Арены»: «Согласовали с Патриархией. Обсуждаем технические моменты»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Создатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин рассказал «СЭ» о планах болельщиков «Динамо» по проведению крестного хода вокруг стадиона.

«Планировали провести ход в сентябре прошлого года, но случился перенос. Сейчас мы согласовали с Патриархией, получили благословение. Мы хотели провести на этой неделе. Общались с представителями церкви — нам сказали, что эта неделя хорошая, праздничная. Общаемся с руководством стадиона, обсуждаем технические моменты — пока никаких препятствий не возникает. Есть православная традиция — освящать дома, помещения. Для десятков тысяч динамовских болельщиков стадион является домом. Решаем, когда сможем провести. Важно, чтобы стадион был свободен от каких-то мероприятий в этот день — чтобы не было футбольного или хоккейного матчей. Как только все согласуем, я опубликую четкую информацию у себя в Telegram-канале», — сказал Шпрыгин «СЭ».

Шпрыгин также отметил, что мероприятие не потребует арендной платы.

«Это инициатива болельщиков «Динамо». Стадион и клуб поддерживают эту идею. Данное мероприятие не подразумевает арендную плату для стадиона, в этом нет коммерческого момента. Мы давно бы уже сами организовали и прошли, но не можем в силу устройства системы стадиона. Есть определенные зоны доступа, есть досмотр. Без содействия администрации стадиона эта инициатива невозможна. Есть одобрение и структур «Динамо» и благословление церкви», — добавил Шпрыгин.

В 26-м туре чемпионата России «Динамо» встретится с «Зенитом» в субботу, 26 апреля. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

ФК Динамо (Москва)
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«Краснодар», «Зенит» и «Спартак» одержали победы: таблица РПЛ после 25-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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