Семак стал седьмым тренером с 150 победами в чемпионатах России
«Зенит» дома обыграл «Химки» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ. Победа стала для главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака 150-й в чемпионатах России.
Юбилейную победу специалист одержал в 249-й игре, показав второй по скорости результат в истории. Для сравнения: Романцев отпраздновал юбилей в 226-м матче. Причем все игры он провел во главе «Спартака» в отличие от Семака, который поработал не только с грандом, но и со скромной «Уфой». Третий результат у Семина (291-я игра), которого так и не смог обогнать Слуцкий (295-я).
150-е победы в чемпионатах России
|
Дата
|
Тренер
|
Клуб
|
Матч
|
Номер матча
|
12.06.2000
|
Олег Романцев
|
Спартак
|
Черноморец (д) — 3:1
|
226-й
|
16.06.2001
|
Юрий Семин
|
Локомотив
|
Черноморец (д) — 4:0
|
291-й
|
24.10.2002
|
Валерий Газзаев
|
ЦСКА
|
Уралан (д) — 2:1
|
302-й
|
05.04.2015
|
Курбан Бердыев
|
Ростов
|
Урал (г) — 1:0
|
337-й
|
10.05.2015
|
Леонид Слуцкий
|
ЦСКА
|
Локомотив (г) — 3:1
|
295-й
|
31.03.2017
|
Александр Тарханов
|
Урал
|
Анжи (г) — 3:2
|
390-й
|
20.04.2025
|
Сергей Семак
|
Зенит
|
Химки (д) — 1:0
|
249-й
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6