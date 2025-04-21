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Сегодня, 14:50

Семак стал седьмым тренером с 150 победами в чемпионатах России

Кирилл Бурдаков
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«Зенит» дома обыграл «Химки» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ. Победа стала для главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака 150-й в чемпионатах России.

Юбилейную победу специалист одержал в 249-й игре, показав второй по скорости результат в истории. Для сравнения: Романцев отпраздновал юбилей в 226-м матче. Причем все игры он провел во главе «Спартака» в отличие от Семака, который поработал не только с грандом, но и со скромной «Уфой». Третий результат у Семина (291-я игра), которого так и не смог обогнать Слуцкий (295-я).

150-е победы в чемпионатах России

Дата

Тренер

Клуб

Матч

Номер матча

12.06.2000

Олег Романцев

Спартак

Черноморец (д) — 3:1

226-й

16.06.2001

Юрий Семин

Локомотив

Черноморец (д) — 4:0

291-й

24.10.2002

Валерий Газзаев

ЦСКА

Уралан (д) — 2:1

302-й

05.04.2015

Курбан Бердыев

Ростов

Урал (г) — 1:0

337-й

10.05.2015

Леонид Слуцкий

ЦСКА

Локомотив (г) — 3:1

295-й

31.03.2017

Александр Тарханов

Урал

Анжи (г) — 3:2

390-й

20.04.2025

Сергей Семак

Зенит

Химки (д) — 1:0

249-й

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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