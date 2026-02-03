Отец Тюкавина рассказал историю о походе в аквапарк: «У него были крокодильи слезы»
Отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Александр Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал забавную историю о сыне.
«Однажды мы, отдыхая в Турции, поехали в огромный аквапарк. Но Костя нигде не подходил по росту, и его, соответственно, не пускали кататься. Ни на одну горку! А мы весь день катались. Представьте, какие у него были крокодильи слезы. Он стоял внизу, глаза мокрые. До закрытия аквапарка оставалось часа полтора, и вот наконец мы нашли горку, которая ему подходила! Самая обычная, маленькая. Вы даже не представляете, какое счастье было на лице Кости, когда его туда пустили. Он эти полтора часа отрывался за весь день. Мы хотели уехать пораньше, чтобы не попасть в пробку, а он кричал: «Мы никуда не поедем до самого закрытия!» Зато какой уехал счастливый и довольный! Никогда не забуду этот день», — сказал Тюкавин-старший «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
3
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0