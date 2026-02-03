Отец Тюкавина рассказал историю о походе в аквапарк: «У него были крокодильи слезы»

Отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Александр Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал забавную историю о сыне.

«Однажды мы, отдыхая в Турции, поехали в огромный аквапарк. Но Костя нигде не подходил по росту, и его, соответственно, не пускали кататься. Ни на одну горку! А мы весь день катались. Представьте, какие у него были крокодильи слезы. Он стоял внизу, глаза мокрые. До закрытия аквапарка оставалось часа полтора, и вот наконец мы нашли горку, которая ему подходила! Самая обычная, маленькая. Вы даже не представляете, какое счастье было на лице Кости, когда его туда пустили. Он эти полтора часа отрывался за весь день. Мы хотели уехать пораньше, чтобы не попасть в пробку, а он кричал: «Мы никуда не поедем до самого закрытия!» Зато какой уехал счастливый и довольный! Никогда не забуду этот день», — сказал Тюкавин-старший «СЭ».