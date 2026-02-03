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3 февраля, 15:30

Отец Тюкавина рассказал историю о походе в аквапарк: «У него были крокодильи слезы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Тюкавин с папой Александром и женой Аленой.
Фото соцсети

Отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Александр Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал забавную историю о сыне.

«Однажды мы, отдыхая в Турции, поехали в огромный аквапарк. Но Костя нигде не подходил по росту, и его, соответственно, не пускали кататься. Ни на одну горку! А мы весь день катались. Представьте, какие у него были крокодильи слезы. Он стоял внизу, глаза мокрые. До закрытия аквапарка оставалось часа полтора, и вот наконец мы нашли горку, которая ему подходила! Самая обычная, маленькая. Вы даже не представляете, какое счастье было на лице Кости, когда его туда пустили. Он эти полтора часа отрывался за весь день. Мы хотели уехать пораньше, чтобы не попасть в пробку, а он кричал: «Мы никуда не поедем до самого закрытия!» Зато какой уехал счастливый и довольный! Никогда не забуду этот день», — сказал Тюкавин-старший «СЭ».

Константин и&nbsp;Александр Тюкавины.«Весной у Кости скидок на травму уже не будет». Интервью отца Тюкавина

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Константин Тюкавин
Александр Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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