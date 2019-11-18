Александр Медведев: «Переговорить с Кокориным о продлении контракта можем весной»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» рассказал, как работает нападающий Александр Кокорин и когда клуб может начать с ним переговоры о продлении контракта с игроком. Действующее соглашение с 28-летним нападающим, который в сентябре освободился из колонии и пока не заявлен для выступлений в РПЛ, заканчивается летом 2020 года.

— Александр готовится с главной командой, набирает форму, — сказал Медведев. — От того, насколько быстро он обретет кондиции и будет зависеть его будущее и спортивная судьба.

— Сергей Семак сказал, что Кокорин уже сейчас мог бы играть за «Зенит». Ожидали, что все пойдет так стремительно?

— Сергей Богданович лучше знает, в каком состоянии его игроки. Мне сложно оценивать состояние футболистов по тренировкам. Могу оценить только по матчам.

— Насколько тяжело Кокорин переживает период, когда не играет?

— На такие вопросы лучше ответят психологи. Но, думаю, ему непросто. Александр прошел через серьезные жизненные испытания. Надеюсь, из мест заключений Кокорин вышел другим человеком. Вижу, с каким желанием он тренируется. Надеюсь, у него все еще впереди.

— Контракт с Кокориным подписан до конца сезона-2019/20. Когда возможен разговор о продлении договора?

— Думаю, весной.

— Но в этом случае форвард в какой-то момент получит право вести переговоры с другими клубами...

— Надеюсь, Александр слов на ветер не бросает. Нападающий сказал, что мечтает играть за «Зенит» и завершить здесь карьеру. (Дмитрий Зимин)

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