Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:17

Александр Медведев — о видео Дзюбы: «Наш пацан!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артем Дзюба и Александр Медведев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на видео, на котором Артем Дзюба в день рождения жены Кристины исполняет песню о «Зените» группы «Ленинград».

«Наш пацан!» — сказал Медведев «СЭ».

Дзюба провел за «Зенит» 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. В составе сине-бело-голубых форвард 4 раза становился чемпионом РПЛ, дважды — обладателем Кубка России и 4 раза — обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 20 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
26
15
Читайте также
Камила Валиева выступила под песню «Пыяла» из сериала «Слово пацана»
Журналисты «СЭ» назвали главных героев 2023 года
Набиуллина прокомментировала присвоение ей статуса «разрушитель года»
В театре Et Cetera назвали причину смерти актера Черных
Захарова указала на попытки Запада раскачать ситуацию в Сербии
CNN предрек завершение конфликта на Украине заморозкой боевых действий
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Салихова: «Абаскаль — провал года, я бы не позволила ему «улететь в стратосферу»
Черкасов заявил, что «Зениту» пора задуматься о смене тренера
Игрок «Рубина» Безруков: «Мои актерские способности? Только как у Соболева, могу что-то спародировать на поле»
Мостовой: «Буду искренне рад, если «Спартак» выиграет РПЛ, но этого не случится»
Канчельскис: «Зарема имеет право говорить, что выиграла со «Спартаком» Кубок России»
Андреев заявил, что «Оренбург» не рассматривает приглашение Ионова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой: «Буду искренне рад, если «Спартак» выиграет РПЛ, но этого не случится»

Игрок «Рубина» Безруков: «Мои актерские способности? Только как у Соболева, могу что-то спародировать на поле»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости