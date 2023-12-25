Мостовой: «Буду искренне рад, если «Спартак» выиграет РПЛ, но этого не случится»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» на чемпионство в текущем сезоне.

«Восемь очков — слишком большое отставание от первого места. Конечно, в футболе бывает всякое, но не верится, что «Спартак» весной выиграет все 12 оставшихся матчей. А чтобы догнать «Краснодар» и «Зенит», нужно примерно столько и выиграть. И это при условии, что конкуренты потеряют очки. Буду искренне рад, если «Спартак» выиграет нынешний розыгрыш РПЛ, но этого не случится. Тем более в команде опять какие-то перестановки в середине сезона. Не сидится им спокойно», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команду с июня 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.