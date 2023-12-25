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Игрок «Рубина» Безруков: «Мои актерские способности? Только как у Соболева, могу что-то спародировать на поле»

Алина Савинова
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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался о своем однофамильце актере Сергее Безрукове.

«Я очень мало посмотрел фильмов с Сергеем Безруковым. Когда я перешел в «Рубин», меня Викторович [Леонид Слуцкий] называл именем героя Безрукова в «Бригаде» [Саша Белый]. А я вообще не понимал, о чем идет речь. Потом пришлось гуглить», — цитирует Безрукова Metaratings.ru.

Также он оценил свои актерские способности на примере форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Есть ли у меня актерские способности? Только как у Соболева. Могу что-то спародировать на поле. Пенальти, например. Все свои актерские навыки я проявлял на поле, когда надо было падать и орать, как делает любой футболист», — добавил футболист.

В текущем сезоне 21-летний Безруков провел за «Рубин» 14 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами.

Источник: https://metaratings.ru/news/bezrukov-moi-aktyorskie-sposobnosti-tolko-kak-u-soboleva-mogu-chto-to-sparodirovat-na-pole-318697/
Александр Соболев
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ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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