Игрок «Рубина» Безруков: «Мои актерские способности? Только как у Соболева, могу что-то спародировать на поле»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался о своем однофамильце актере Сергее Безрукове.

«Я очень мало посмотрел фильмов с Сергеем Безруковым. Когда я перешел в «Рубин», меня Викторович [Леонид Слуцкий] называл именем героя Безрукова в «Бригаде» [Саша Белый]. А я вообще не понимал, о чем идет речь. Потом пришлось гуглить», — цитирует Безрукова Metaratings.ru.

Также он оценил свои актерские способности на примере форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Есть ли у меня актерские способности? Только как у Соболева. Могу что-то спародировать на поле. Пенальти, например. Все свои актерские навыки я проявлял на поле, когда надо было падать и орать, как делает любой футболист», — добавил футболист.

В текущем сезоне 21-летний Безруков провел за «Рубин» 14 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами.