На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Вопросы Кокорину задает прокурор:

- Вы считаете нормальным, что нужно пояснять что-то у избитого человека?

- У меня никогда не было драк без повода. Я видел, что ему досталось. Мне его было жалко. Я ни разу не позволил себе оскорбить его.

- В момент удара стула Пака какой был алгоритм?

- Я не обсуждал его, я сидел к нему спиной. Я хотел уже уходить, услышал, что мой брат выясняет отношения с кем-то, подошел к нему.

- Вы взяли стул, чтобы подсесть?

- Да. Либо колено положить. Изначально у меня не было цели бить его. Поэтому я задал ему вопрос.

- Куда вы его ударили?

- По левому боку, левой руке.

- На видео была голова.

- Это больно, я, как спортсмен, понимаю это.

- Почему в присутствии Пака не опровергли это?

После этой фразу прокурора адвокат Ромашов возразил: "Пак не утверждал этого".

- Почему вы не опровергли слова Пака об ударе по голове?

- Во-первых, этот вопрос задавали наши защитники...

- Этот вопрос не задавали. Они испугались.

После этой фразы прокурора возмутился уже адвокат Стукалова: "Кого мы испугались?! Ваша честь!" (Илья Егоров, Арман Мкртчян)

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале