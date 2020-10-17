Александр Ерохин: «Важно было начать с победы, заработать три очка в преддверии Лиги чемпионов»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итог матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (3:1).

«Важно, что победили. После сборной всегда сложно играть, — сказал Ерохин в интервью «Матч Премьер». — Важно было начать с победы, заработать три очка в преддверии Лиги чемпионов.

Забитый гол? Пошла подача, Дуглас отлично скинул и мне удалось удачно пробить.

«Сочи» взяли мяч под контроль во второй половине. Мы не шли в прессинг, когда нужно было. Поэтому второй тайм такой получился.

Теперь будем настраиваться на победу в первом матче Лиги чемпионов. Мысли только позитивные».