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Александр Ерохин: «Важно было начать с победы, заработать три очка в преддверии Лиги чемпионов»

16:11
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итог матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (3:1).

«Важно, что победили. После сборной всегда сложно играть, — сказал Ерохин в интервью «Матч Премьер». — Важно было начать с победы, заработать три очка в преддверии Лиги чемпионов.

Забитый гол? Пошла подача, Дуглас отлично скинул и мне удалось удачно пробить.

«Сочи» взяли мяч под контроль во второй половине. Мы не шли в прессинг, когда нужно было. Поэтому второй тайм такой получился.

Теперь будем настраиваться на победу в первом матче Лиги чемпионов. Мысли только позитивные».

Зенит - Сочи

 

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