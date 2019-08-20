Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейство Сергея Карасева в матче 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1). По его словам, арбитр провел игру на высоком уровне.

Назначение на дерби Карасев получил после травмы Алексея Еськова.

— Просто супер-матч, — сказал Егоров на пресс-конференции в Москве. — Сергей провел одну из лучших игр в своей карьере. Я даже не хочу говорить о ВАР. Дал побороться, суперский футбол мы вчера смотрели. И пиротехнику жгли, и борьба такая. Просто супер! Это отправная точка для нас. Матч

— Говорили, что ЦСКА жаловался на слишком раннее возобновление игры в эпизоде со вторым голом (после задымления).

— Кому жаловался? Писем у нас никаких нет. В правиле номер пять четко написано, как можно возобновить игру. Сергей получил информацию от ВАР, что (картинку) не видно. Приостановили матч, футболисты получали помощь. Естественно в таких условиях нельзя было проводить игру. Когда арбитр решил, что надо возобновить матч, он возобновил. Все было в пределах правил. (Александр Рогулев)

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