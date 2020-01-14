Алан Дзагоев: «ЦСКА нужно выходить в Лигу чемпионов»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал о задачах команды на вторую половину сезона. Москвичи после 19 туров с 35 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 баллов.

— Что загадали на Новый год — если говорить о футбольных целях?

— Во-первых, нужно восстановить былую форму, — отметил Аланю — Вроде как нормально чувствовал себя в матчах, но разыгрался не до конца — резкость не та. За три-четыре игры сложно подготовиться на 100 процентов. Сейчас нужно хорошо поработать на сборах, к тому же я и в отпуске тренировался — начиная с 20 декабря. Есть еще два месяца, чтобы набрать кондиции.

Во-вторых, нужно по-максимуму набирать очки, побеждать, чтобы не отставать от лидеров, попадать в двойку и выходить в Лигу чемпионов.

Алан Дзагоев — о Гинере, Гончаренко и задачах ЦСКА