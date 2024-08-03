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Сегодня, 16:58

«Динамо» обыграло «Акрон» и одержало третью победу подряд

Виктория Кравченко
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Игроки «Динамо».
Фото ФК «Динамо»

«Динамо» в выездном матче 3-го тура чемпионата России обыграло «Акрон» — 2:0.

На 9-й минуте счет открыл нападающий Константин Тюкавин. На 57-й минуте форвард бело-голубых Ярослав Гладышев удвоил преимущество.

«Динамо» одержало третью победу подряд. В активе команды 9 очков после трех матчей РПЛ. У «Акрона» после трех туров — три очка.

10 августа московский клуб сыграет с «Зенитом» в 4-м туре РПЛ. «Акрон» в этот же день встретится с «Оренбургом».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
0:2
Динамо

Источник: Турнирная таблица РПЛ
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
3
23
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
2
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
Педро

Педро

Зенит

 2
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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