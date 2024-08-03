«Динамо» обыграло «Акрон» и одержало третью победу подряд

«Динамо» в выездном матче 3-го тура чемпионата России обыграло «Акрон» — 2:0.

На 9-й минуте счет открыл нападающий Константин Тюкавин. На 57-й минуте форвард бело-голубых Ярослав Гладышев удвоил преимущество.

«Динамо» одержало третью победу подряд. В активе команды 9 очков после трех матчей РПЛ. У «Акрона» после трех туров — три очка.

10 августа московский клуб сыграет с «Зенитом» в 4-м туре РПЛ. «Акрон» в этот же день встретится с «Оренбургом».