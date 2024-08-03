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Сегодня, 17:00

В ЦСКА заявили, что не отказывались от выплаты долга «Херенвену» за трансфер Эджуке

Константин Белов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость, что «Херенвен» подал иск в CAS на армейский клуб за невыплату московской командой последнего транша за трансфер нападающего Чидеры Эджуке в 2020 году.

Ранее издание VoetbalNieuws сообщило, что ЦСКА отказался выплачивать оставшийся транш голландскому клубу. По данным портала Transfermarkt, общая сумма трансфера составила 11,5 миллиона евро.

«ЦСКА неоднократно комментировал эту ситуацию. Ключевое сообщение следующее: нельзя так называемый «кейс Эджуке» с «Херенвеном» рассматривать самостоятельно и вне контекста Влашича и «Вест Хэма». В настоящий момент оба дела рассматривают в CAS», — сказал Брейдо «СЭ».

В ЦСКА заявили, что готовы заплатить «Херенвену» за Эджуке.

«Конечно, мы за то, чтобы все платили по своим счетам, но это же двусторонний процесс. Пусть перед нами закрывают долги, и мы это также будем делать, как это всегда и работало. А теперь кому-то можно не платить, а кому-то нельзя. Мы не согласны с такой трактовкой, тем более что мы ведь пробовали все варианты решений, и «Херенвен» поддерживал наше желание, чтобы «Вест Хэм» часть своего долга отправил в нидерландский клуб. Но англичане отказались. И хотя палата ФИФА встала на нашу сторону, теперь мы снова в CAS по делу Влашича. Отлично, давайте рассматривать оба дела и будем надеяться, что здравый смысл восторжествует», — добавил Брейдо.

Эджуке выступал в ЦСКА с 2020 года по 2022. Этим летом 26-летний нигериец перешел в «Севилью» в статусе свободного агента.

Футбол
РПЛ
ФК Херенвен
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
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