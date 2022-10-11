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11 октября, 11:57

Актер Баринов: «Локомотив» должен позвать Семина и выслушать его условия»

Актер Баринов считает, что «Локомотив» должен позвать Семина на пост главного тренера
Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» высказался за назначение Юрия Семина на пост главного тренера железнодорожников.

«Они должны позвать Семина и выслушать его условия. Тогда из этого что-то выйдет. Он в хорошей форме, он не выходил из футбола. Следит за мировым и нашим футболом. Так что, думаю, надо его попросить, чтобы он взял своих ребят и подготовил из них хороших тренеров. Талалаев и Юран — хорошие ребята, но они не имеют никакого отношения к «Локомотиву». Это клуб со своими традициями, правилами, законами и семьей. Пока еще есть время, надо возвращать Семина», — сказал Баринов «СЭ».

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят Андрей Талалаев, Сергей Юран, Вадим Евсеев, Юрий Семин и Михаил Галактионов.

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице после 12 туров.

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
9
13
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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