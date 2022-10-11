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11 октября, 11:55

Игроки «Локомотива» ведут подготовку к матчу с «Торпедо» под руководством Хапова

Алина Савинова
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В «Локомотиве» прошла первая тренировка после увольнения главного тренера железнодорожников Йозефа Циннбауэра и спортивного директора московского клуба Томаса Цорна. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Утром 11 октября игроки «Локомотива» провели тренировку под руководством российского специалиста Заура Хапова. По информации источника, Хапов будет руководить тренировочным процессом, пока клуб занимается поисками нового главного тренера.

Хапов работал тренером вратарей «Локомотива» с 2016 года. Весной 2022 года он был назначен главным тренером команды, сменив на посту Маркуса Гисдоля. После назначения на эту должность Циннбауэра 57-летний специалист продолжил работу в штабе клуба.

Матч 13-го тура РПЛ «Локомотив» — «Торпедо» пройдет 15 октября. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Напомним, что на данный момент московский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков). Он находится в зоне стыков.

Источник: https://metaratings.ru/news/lokomotiv-gotovitsya-k-matchu-protiv-torpedo-pod-rukovodstvom-zaura-khapova-1382194/
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И В Н П +/- О
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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