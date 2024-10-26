Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:38

Файзуллаев считает, что ЦСКА потерял 2 очка в матче с «Факелом»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился впечатлениями от матча армейцев с «Факелом» в рамках 13-го тура РПЛ (0:0).

— Очень тяжелая игра. До этого мы побеждали три матча, но сегодня не получилось. Считаю, что мы потеряли два очка в игре против «Факела».

— «Факел» тянул время?

— Это часть футбола. Если они тянули время, то это их дело.

Также игрок высказал мнение о предстоящем матче 14-го тура чемпионата России со «Спартаком».

— Мы хотим обыграть «Спартак», можем это сделать. У нас собрана хорошая команда и отличный тренерский штаб. Думаю, мы выиграем у «Спартака».

— Как команда подходит к дерби?

— Потерянные очки с «Факелом» не добавят давления. Но было бы, конечно, лучше , если бы мы сегодня выиграли у «Факела» и подошли к матчу со «Спартаком» в хорошем настроении.

После 13 матчей ЦСКА находится на 4-й строчке турнирной таблицы, набрав 24 очка. «Факел» с 11 очками занимает 14-е место.

ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Читайте также
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
Депутат Парфенов высказался о ролике с эскортницей в кабинете ГД
РФС обсуждал возможное проведение матчей сборной России с европейскими командами
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
Промес забил дебютный гол в ОАЭ в первом матче за «Юнайтед»
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
«Ростов» — «Ахмат»: Мохеби отыграл один мяч
«Ростов» — «Ахмат»: видео голов матча РПЛ
Гайич рассказал, что Пьянич помогает игрокам ЦСКА благодаря своему опыту
В «Факеле» заявили, что довольны ничьей с ЦСКА
«Зенит» — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Гайич считает, что ЦСКА не испытывал проблем с настроем в матче с «Факелом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ростов» — «Ахмат»: команды забили три гола за четыре минуты

«Ахмат» обыгрывает «Ростов» после первого тайма матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости