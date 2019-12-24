Агент Уремовича: «У нас была пара разговоров с клубами из АПЛ»

Агент защитника «Рубина» Филипа Уремовича Иван Бошняк рассказал, что игрок останется в клубе.

— У нас действительно была пара разговоров с клубами из английской премьер-лиги, — цитирует Бошняка РИА Новости. — Филипом интересуются многие команды. Однако на данный момент можно сказать, что Уремович на 100 процентов останется в «Рубине» как минимум до лета. Его все устраивает в Казани.

В текущем сезоне хорват провел 17 матчей и заработал 8 желтых карточек.