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Агент Уремовича: «У нас была пара разговоров с клубами из АПЛ»

13:59
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Агент защитника «Рубина» Филипа Уремовича Иван Бошняк рассказал, что игрок останется в клубе.

— У нас действительно была пара разговоров с клубами из английской премьер-лиги, — цитирует Бошняка РИА Новости. — Филипом интересуются многие команды. Однако на данный момент можно сказать, что Уремович на 100 процентов останется в «Рубине» как минимум до лета. Его все устраивает в Казани.

В текущем сезоне хорват провел 17 матчей и заработал 8 желтых карточек.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191224/1562771017.html

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