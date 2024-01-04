В «Ахмате» рассказали, какие два футболиста покинут команду этой зимой

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев рассказал, какие игроки должны будут покинуть команду в зимнее трансферное окно.

«Марат Быстров по согласию сторон расторгает контракт с «Ахматом» и покидает клуб в статусе свободного агента, — приводит Sport24 слова Газаева. — Владислав Волков уйдет в аренду в «Ленинградец». Пока эта вся информация по тем, кто покинет команду зимой. Также мы ожидаем новичков».

31-летний защитник Быстров в текущем сезоне провел 7 матчей за «Ахмат» во всех турнирах. 23-летний защитник Волков принял участие в 6 играх грозненцев.