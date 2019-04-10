Адвокат Кокорина Стукалова: "Отец Пака не мертв"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала сообщения в СМИ по итогам первого заседания суда по делу ее подзащитного. Она также опровергла информацию о том, что отец чиновника Минпромторга Дениса Пака умер.

Напомним, что во вторник, 9 апреля, началось полноценное рассмотрение дела.

– Вы занимаетесь фигней, вы что творите? Я разговаривала с журналистом, а потом повернулась к своим людям, к родственникам. Мы говорили уже о другом.

– (вопрос от журналистов) Но вы фамилию Пака не упоминали?

– Я не знаю, откуда это взялось.

– Так он умер или нет, отец Пака?

– Конечно это ложная информация.

– Так он живой?

– Да, наверное, я не знаю. Я не слежу за отцом Пака.

– То есть вы не упоминали фамилию Пака?

– Нет конечно, вы меня неправильно поняли. Это ложная информация. Вы что творите?

– Подождите. Но вы же стояли и ругались с журналистом Mash.

– Да вы мне сейчас не объясняйте, с кем я ругалась. Я с ним не ругалась. Я с Гайдаром (сотрудник Mash – прим "СЭ") в отличных отношениях. Я с ним не ругалась. Я к нему подошла и сказала, что то, что они с сарказмом вчера напечатали – это просто некрасиво выглядело. Он ответил: "Ну вы понимаете, у нас такой стиль". Я ему сказала: "Ну меняйте стиль, это же карма". А дальше я повернулась и мы говорили совершенно о другом. Я его увидела и прервала разговор.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live