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18-летний полузащитник «Уфы» — о времени в «Спартаке»: «Цорн сказал, что не знает такого игрока»

21:08
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18-летний полузащитник «Уфы» Магомед Рабаданов рассказал, почему не смог пробиться в состав «Спартака».

— Ты ушел из «Спартака» до выпуска этой команды и попал в «Уфу». Расскажи, как это произошло.

— Зимой 2019-го года я ждал, что меня начнут подтягивать в молодежку, — приводит слова Рабаданова пресс-служба «Уфы». —  По сути, я даже не тренировался с молодежным составом, хотя многие ребята 2002-го года рождения ездили на сборы с командой. Меня никак не брали, говорили, что мол, еще полтора года до выпуска осталось. Я чувствовал, что могу играть хоть сейчас. Я был в зоне комфорта в команде 2002-го года, нужно было из нее выходить. Можно сказать, что чувствовал себя слишком легко в «Спартаке».

Летом мой контракт отправили генеральному директору, на тот момент, Томасу Цорну. Но Цорн сказал, что не знает такого игрока. Я не стал ждать, что будет дальше и решил действовать. Узнал, что в «Уфе» дают шанс молодым, видел, как Никита Белоусов ездил на летние сборы. Верил, что дадут шанс и возможность себя проявить. Я сам позвонил агенту, спросил, есть ли вариант перейти в «Уфу», он все согласовал. Получается, что я сам напросился в «Уфу».

Дополнительная информация:

https://vk.com/@fcufa2-magomed-rabadanov-uspeh-v-futbole-mozhno-tolko-zasluzhit-svo

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