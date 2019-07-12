10 главных вопросов чемпионата-2019/2020

"Зенит" Артема Дзюбы (в центре) - чемпион, Федор Чалов из ЦСКА (слева) - лучший снайпер по итогам сезона-2018/19. "Спартак" Георгия Джикии имеет больше всех побед в чемпионате. Но кто будет лучшим теперь? Фото "СЭ"