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Станислав Черчесов — после двух побед: «Нам есть что разобрать»

21:26
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Венгрией в Лиге наций (3:2). К началу второго тайма россияне повели 3:0, но затем пропустили дважды.

— На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу. Мы дали и поплатились двумя голами, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Потом все выровнялось, инициативу больше не отдавали.

Караваев в той игре играл на одном фланге, тут надо было сдерживать левый фланг, Ионов за две игры поднаелся. Караваев вышел и справился с задачей.

— Главный вывод по этим двум матчам?

— Давно не видели команду, две игры, две победы, нам есть что разобрать. У тренерского штаба будет время выдохнуть, футболисты будут знать, над чем им работать.

Венгрия — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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