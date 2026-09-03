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Медиалига (МКС)
Аршавин поделился впечатлениями от тренерского дуэта со Слуцким в сборной России по медиафутболу

Аршавин — о тренерском дуэте со Слуцким в сборной России по медиафутболу: «Пока главный не мешает»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» рассказал о назначении тренером в сборную России по медиафутболу.

«Надеюсь, ребята на поле вас порадуют. Всем будет интересно. Знаю, что таджикские болельщики хотят посмотреть на наших футболистов. Честно, я их сам не знаю. Их клички — это что-то далекое для меня. Но говорят, что у них миллионные социальные сети. Леонид Викторович их настроит, уже потренировал. Все будет хорошо. Если Слуцкий найдет 11 человек, которых можно выпустить, это уже будет победа. Тренерский дуэт со Слуцким? Пока главный не мешает. Я здесь просто по фану. Заодно посмотрю, а то там Медиалига рассказывает, что они в футболе супер в порядке... Сейчас я изнутри в это погружусь, оценю поближе и потом буду их порошить еще больше», — сказал Аршавин «СЭ».

4 сентября сборная России по медиафутболу сыграет товарищеский матч против медийной команды Таджикистана в Душанбе в 18:00 по московскому времени.

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Андрей Аршавин
Леонид Слуцкий
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