Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной медиафутбола России
Бронзовый призер Евро-2008 Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной России по медиафутболу, сообщила пресс-служба команды.
45-летний Аршавин встретился с главным тренером и командой.
Слуцкий был назначен главным тренером сборной медиафутбола России 10 августа. 4 сентября команда под его руководством встретится со сборной Таджикистана.
Аршавин — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. До завершения карьеры он выступал за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
Источник: Сборная медиафутбола России
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