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Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной медиафутбола России

Сергей Филин

Бронзовый призер Евро-2008 Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной России по медиафутболу, сообщила пресс-служба команды.

45-летний Аршавин встретился с главным тренером и командой.

Слуцкий был назначен главным тренером сборной медиафутбола России 10 августа. 4 сентября команда под его руководством встретится со сборной Таджикистана.

Леонид Слуцкий.Слуцкий возглавил сборную медиафутбола России! Повезет команду на матч с Таджикистаном

Аршавин — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. До завершения карьеры он выступал за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

Источник: Сборная медиафутбола России
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Андрей Аршавин
Футбол
Леонид Слуцкий
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