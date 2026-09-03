Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной медиафутбола России

Бронзовый призер Евро-2008 Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной России по медиафутболу, сообщила пресс-служба команды.

45-летний Аршавин встретился с главным тренером и командой.

Слуцкий был назначен главным тренером сборной медиафутбола России 10 августа. 4 сентября команда под его руководством встретится со сборной Таджикистана.

Аршавин — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. До завершения карьеры он выступал за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».