Кузнецов покинул пост главного тренера Broke Boys после вылета из Кубка России

Главный тренер Broke Boys Дмитрий Кузнецов покинул команду, сообщает пресс-служба клуба медиалиги.

«Дмитрий Кузнецов принял решение покинуть Broke Boys. В матче с «Десяткой» клуб останется без главного тренера. Все подробности позже. Будем на связи», — говорится в сообщении.

Обязанности главного тренера в матче против ФК 10 исполняет президент клуба Дмитрий Егоров.

Ранее Broke Boys уступили «Соколу» (0:2) в четвертом раунде пути регионов FONBET Кубка России. Перед этим команда медиалиги прошла «Орел» (3:2), курский «Авангард» (2:1) и «Сатурн» (2:0). В Кубке за Broke Boys играли Федор Смолов и Ари.

До Broke Boys 60-летний Кузнецов возглавлял медийный клуб 2DROTS. Также он входил в тренерские штабы «Рубина» и казахстанского «Иртыша».