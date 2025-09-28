Футбол
Медиалига (МКС)

28 сентября, 18:36

Кузнецов покинул пост главного тренера Broke Boys после вылета из Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер Broke Boys Дмитрий Кузнецов покинул команду, сообщает пресс-служба клуба медиалиги.

«Дмитрий Кузнецов принял решение покинуть Broke Boys. В матче с «Десяткой» клуб останется без главного тренера. Все подробности позже. Будем на связи», — говорится в сообщении.

Обязанности главного тренера в матче против ФК 10 исполняет президент клуба Дмитрий Егоров.

Ранее Broke Boys уступили «Соколу» (0:2) в четвертом раунде пути регионов FONBET Кубка России. Перед этим команда медиалиги прошла «Орел» (3:2), курский «Авангард» (2:1) и «Сатурн» (2:0). В Кубке за Broke Boys играли Федор Смолов и Ари.

До Broke Boys 60-летний Кузнецов возглавлял медийный клуб 2DROTS. Также он входил в тренерские штабы «Рубина» и казахстанского «Иртыша».

