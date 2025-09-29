Футбол
Медиалига (МКС)

29 сентября, 13:49

Осипов — о возможном нововведении не добивать пенальти: «Здорово, что профессиональный футбол тоже к этому приходит»

Дарик Агаларов

Президент медиалиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном запрете добиваний после пенальти в футболе.

«В медиалиге большая команда трудится, чтобы эти правила были профпригодными. Я считаю, что это честно, в первую очередь по отношению к вратарю. Это дуэль, а в ней все должны быть равны. Когда нападающий бьет и имеет возможность после удара добить, это не совсем по-спортивному честно. Мы это правило интегрировали, и здорово, что профессиональный футбол тоже к этому приходит. Им сложнее в моменте внедрять что-то. Это шикарное правило, которое будет делать из вратарей героев. Голкиперы этого действительно заслуживают. Тайм-ауты могут быть следующим введенным правилом», — сказал Осипов «СЭ».

Игрокам могут запретить добивать мяч в ворота после того, как его отбил вратарь. Если голкипер справился с ударом, то будет назначаться удар от ворот. Что произойдет, если мяч попадет в каркас ворот, пока не уточняется.

В медиалиге это правило работает уже на протяжении года.

Николай Осипов
