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Медиалига (МКС)

7 декабря 2025, 20:36

Матч сборных ФНЛ и Медиалиги обошелся в 15-20 миллионов рублей

Дарик Агаларов

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал «СЭ», сколько стоило провести матч против сборной ФНЛ.

4 декабря сборная Медиалиги уступила сборной ФНЛ со счетом 0:4 в матче, который прошел в Каспийске на «Анжи Арене». 5 декабря сборная Медиалиги проиграла сборной ФНЛ со счетом 1:4 в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме.

«Надо учитывать, что обе команды приехали. Достаточно дорого стоила логистика. Ребят из ФНЛ вообще собирали по всей стране. Точных цифр пока не знаю, но диапазон — 15-20 миллионов рублей», — сказал Осипов «СЭ».

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