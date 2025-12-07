Матч сборных ФНЛ и Медиалиги обошелся в 15-20 миллионов рублей

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал «СЭ», сколько стоило провести матч против сборной ФНЛ.

4 декабря сборная Медиалиги уступила сборной ФНЛ со счетом 0:4 в матче, который прошел в Каспийске на «Анжи Арене». 5 декабря сборная Медиалиги проиграла сборной ФНЛ со счетом 1:4 в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме.

«Надо учитывать, что обе команды приехали. Достаточно дорого стоила логистика. Ребят из ФНЛ вообще собирали по всей стране. Точных цифр пока не знаю, но диапазон — 15-20 миллионов рублей», — сказал Осипов «СЭ».