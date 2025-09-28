Футбол
Уведомления
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

28 сентября, 00:37

Овчинников и Баста устроили перепалку во время матча медиалиги

Руслан Минаев

Бывший вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников, возглавляющий клуб медиалиги «Альфа-Банка», вступил в словесную перепалку с владельцем «СКА-Ростов» музыкантом Бастой.

Инцидент произошел во время матча третьего раунда Кубка лиги при счете 3:0 в пользу клуба из Ростова. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу клуба «СКА-Ростов».

Баста: «Песня пошла у тебя»

Овчинников: «Песня? Не рассказывай мне, клоун!»

Баста: «##### ты мне тыкаешь? Ты мне кто? Для того, чтобы на «вы» говорить, веди себя прилично!»

Овчинников: «Кто ты есть? Никто, ноль, голодранец!»

Баста: «Пожилой человек, уважение»

Сергей Овчинников (футбол)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Главврач Маргулис/

    Босса знаю. Басту нет.

    28.09.2025

  • Nikolaevich

    Развалил команду ,перенес в Москву.Еще будет кукарекать.Пусть лучше свои стихи читает и на кнопки нажимает в крутящимся кресле.

    28.09.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    А при чем здесь босс? Он лишь ответил. Или ты бы молчал, когда над тобой смеются?. Этот дебил сам тыкнул, а потом еще и на вы к нему обращайся.

    28.09.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    вася вакуленко как был дебилом, так дебилом и помрет.

    28.09.2025

  • (Точный счёт Матчей)

    28.09.2025

  • Knockouter

    Реально клоун, вызывает отвращение после рекламы банка... Баста - пЫдор )))

    28.09.2025

  • Ivan Jackson

    в мире животных ))))

    28.09.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Зачем нам тут этот дебилизм? Это даже не перепалка, а полупьяный бред двух имбецилов (был Босс, а стал Понос).

    28.09.2025

    • Деспотович близок к переходу в 2Drots

