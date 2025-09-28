Овчинников и Баста устроили перепалку во время матча медиалиги
Бывший вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников, возглавляющий клуб медиалиги «Альфа-Банка», вступил в словесную перепалку с владельцем «СКА-Ростов» музыкантом Бастой.
Инцидент произошел во время матча третьего раунда Кубка лиги при счете 3:0 в пользу клуба из Ростова. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу клуба «СКА-Ростов».
Баста: «Песня пошла у тебя»
Овчинников: «Песня? Не рассказывай мне, клоун!»
Баста: «##### ты мне тыкаешь? Ты мне кто? Для того, чтобы на «вы» говорить, веди себя прилично!»
Овчинников: «Кто ты есть? Никто, ноль, голодранец!»
Баста: «Пожилой человек, уважение»
