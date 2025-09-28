Овчинников и Баста устроили перепалку во время матча медиалиги

Бывший вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников, возглавляющий клуб медиалиги «Альфа-Банка», вступил в словесную перепалку с владельцем «СКА-Ростов» музыкантом Бастой.

Инцидент произошел во время матча третьего раунда Кубка лиги при счете 3:0 в пользу клуба из Ростова. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу клуба «СКА-Ростов».

Баста: «Песня пошла у тебя»

Овчинников: «Песня? Не рассказывай мне, клоун!»

Баста: «##### ты мне тыкаешь? Ты мне кто? Для того, чтобы на «вы» говорить, веди себя прилично!»

Овчинников: «Кто ты есть? Никто, ноль, голодранец!»

Баста: «Пожилой человек, уважение»