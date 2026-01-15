Осипов поприветствовал возможность продажи пива на стадионах Медиалиги

Президент Медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» высказался о возможном возвращении пива на российские стадионы.

— Активно обсуждается возвращение пива на российские стадионы. Поможет ли это Медиалиге?

— Я все-таки привык нашу индустрию воспринимать как развлечение и понимаю, что пиво — обязательный атрибут, который повсеместно сопровождает не только футбол, но и спорт в целом. Поэтому его возвращение на стадионы — в первую очередь глоток свежего воздуха с точки зрения возможности инвестировать деньги. Чтобы спорт продолжал развиваться. Это не пропаганда алкоголя, а скорее возможность комфортного времяпрепровождения.

— Главный контраргумент — многие не чувствуют меру и могут напиться на трибуне.

— Самоконтроль обязателен. Но, во-первых, возможность выпить пива и желание напиться — разные вещи. Во-вторых, у нас есть правоохранительная система, которая не допустит последствий «перебарщивания». К тому же давно существует Fan ID, работает система быстрого реагирования на людей, ведущих себя неадекватно на спортивных мероприятиях. Уверен, на безопасности на стадионе пиво не повлияет.

