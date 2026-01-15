Футбол
Сегодня, 14:00

Осипов поприветствовал возможность продажи пива на стадионах Медиалиги

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент Медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» высказался о возможном возвращении пива на российские стадионы.

— Активно обсуждается возвращение пива на российские стадионы. Поможет ли это Медиалиге?

— Я все-таки привык нашу индустрию воспринимать как развлечение и понимаю, что пиво — обязательный атрибут, который повсеместно сопровождает не только футбол, но и спорт в целом. Поэтому его возвращение на стадионы — в первую очередь глоток свежего воздуха с точки зрения возможности инвестировать деньги. Чтобы спорт продолжал развиваться. Это не пропаганда алкоголя, а скорее возможность комфортного времяпрепровождения.

Главный контраргумент — многие не чувствуют меру и могут напиться на трибуне.

— Самоконтроль обязателен. Но, во-первых, возможность выпить пива и желание напиться — разные вещи. Во-вторых, у нас есть правоохранительная система, которая не допустит последствий «перебарщивания». К тому же давно существует Fan ID, работает система быстрого реагирования на людей, ведущих себя неадекватно на спортивных мероприятиях. Уверен, на безопасности на стадионе пиво не повлияет.

Полное интервью Осипова читайте на сайте «СЭ».

Николай Осипов.«Мы как никогда близки к медийному чемпионату мира». Какой будет Медиалига в 2026 году?

Футбол
Николай Осипов
Популярное видео
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
