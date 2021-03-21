«Катания» грезит РПЛ. Любительский клуб из Москвы, о котором знает вся Сицилия

Классная история из любительского футбола.

Алексей Рассказов — обычный студент магистратуры и создатель любительской команды «Катания» из Москвы. Два года назад он поехал в Италию в гости к основной команде. Историю Алексея напечатали многие сицилийские издания, а теперь он мечтает создать свой профессиональный клуб и стать первым амбассадором «Катании» в России.

Основатель ЛФК «Катании» — студент Алексей Рассказов (в центре).

При чем тут вулкан Этна

Любительский футбол в Москве гиперпопулярен. В столице есть масса лиг разных уровней — начиная от тех, где за зарплату играют бывшие профессионалы, и заканчивая турнирам для дворовых команд, где отличившиеся пацаны могут найти себе команду посильнее. Одним из популярных ответвлений Amateur Football League являются чемпионаты различных стран — европейских, латиноамериканских и даже России. В одной из таких лиг в центре Москвы играет «Катания» — прообраз итальянской команды, за которую в разное время выступали Клаудио Раньери и Макси Лопес.

Основатель «Катании» — студент Алексей Рассказов, который за три года существовании команды потратил на нее полмиллиона рублей, поехал на Сицилию, проникся духом города и вулкана Этна, а также добился встречи с руководством основной команды. В беседе с «СЭ» он рассказал, как появилась идея отправиться в Италию, как его встретили местные фанаты и почему создать любительский клуб не так просто, как кажется.

«Сама идея основать клуб появилась пять лет назад, но первый заход был неудачным. Мы с друзьями заявились в испанский чемпионат, год поиграли и расформировали команду. Решил не останавливаться — собрал друзей из университета, ребят со своего двора и создал новую команду, «Катанию». Опыта игры на профессиональном уровне почти ни у кого не было, поэтому играли с переменным успехом. Постепенно команда разрасталась, позвали сильных ребят, и спустя полтора года я решил как-то осветить нашу деятельность. Прошерстил все медиарисурсы, связанные с «Катанией», нашел группы ВК, Facebook, везде писал, приглашал в наше сообщество, завел страницу в Instagram. В итоге списался с ребятами из Италии — Данило Костанцо и Риккардо Ди Стефано. Очень хорошие, интеллигентные парни, которые помогли реализовать мне безумную идею поехать в Катанию и познакомиться с клубом. Почему «Катания»? Вулкан Этна, яркий и взрывной характер сицилийцев, остроатакующий футбол из нарезок старых матчей Серии А. Все это меня привлекло», — рассказал Алексей.

Итальянские СМИ рассказали о российском любительском клубе.

Герой сицилийской прессы

Путешествие россиянина в Италию разбилось на две части. Успех первой поездки был громче, чем ожидали Алексей и его новые итальянские приятели. В августе 2018 года вместе с мамой и Данило Рассказов поехал в Катанию в первый раз. О приезде русского парня никто в клубе не знал. План, как рассказал мне Алексей, был такой: ребята приезжают на базу клуба и в лоб рассказывают представителю «Катании» о своей истории.

«Честно говоря, вообще не верил, что что-то получится, — признался Рассказов. — Думал, что пресс-атташе увидит меня, подумает, что какой-то чудак-фанат из России приехал, и пошлет».

В итоге же все сложилось гораздо благоприятнее — Алексей показал большой медиаматериал о клубе, о лиге, о любительском итальянском дивизионе, и «Катания» сама заинтересовалась освещением этой истории.

Итальянские СМИ рассказали о российском любительском клубе.

«Первым делом я приехал на базу и встретился с пресс-атташе клуба Анджело Скольтритти, — вспоминал Алексей. — Он сказал, что можно сходить в музей, заглянуть туда, где подписывают игроков. При этом мне очень повезло — я приехал на базу как раз в тот день, когда презентовали новых игроков. Исполнительный директор «Катании» поприветствовал новичков, а потом позвал меня. Сказал, чтобы я тоже сел с ними. Я рассказал свою историю, подарил майку нашей московской команды в музей. Они в ответ презентовали свою именную футболку. Сидела пресса, мне задавали разные вопросы».

В этот же вечер статьи с заголовками «Наш клуб есть даже в России» появились на самых крупных сицилийских сайтах. На следующий день Алексей дал интервью Global Television, где рассказал о задачах и целях своей команды. Итальянские подписчики быстро примкнули к соцсетям российского клуба.

Рассказов в одночасье стал популярным даже среди обычных зрителей. «Честно говоря, я даже не ожидал, что так хайпану у итальянцев, — признавался Алексей. — Я ехал в совсем незнакомое место, не зная языка. Но после всей истории со СМИ произошел бум. Была даже забавная ситуация — я вернулся в курортный поселок, где остановился, ко мне подошел владелец ресторана и показал газету с моим фото. Это, конечно, шокировало».

Основатель ЛФК «Катании» — студент Алексей Рассказов (второй справа).

Полмиллиона рублей

На следующий год Рассказов приехал на Сицилию уже своим. Он без проблем оказался на базе, где пообщался с игроками и главным тренером, и даже посетил закрытый товарищеский матч. «Игра была посередине недели — перед важным матчем чемпионата. Ребята отрабатывали тактику, поэтому на матч не пустили журналистов. А меня взяли — как такого «преданного фаната». Самое забавное, что официальный матч потом они выиграли», — рассказывал Алексей. В конце второго турне клуб подарил ему шарф, флаг, капитанскую повязку, вымпел и даже комплект оригинальной формы. А пресс-атташе клуба на прощание пожелал удачи и попросил привезти в следующий раз кубок, пообещав поставить его в клубный музей.

Но сувенирами и армией сицилийских фанатов дело не ограничилось. В Россию Рассказов вернулся с важной новостью — скауты «Катании» приедут в Москву, чтобы посмотреть футболистов любительского клуба. «Да, это правда, одного из нас действительно хотели забрать на просмотр в Италию. Но пандемия, карантин и закрытые границы помешали сделать еще один красивый шаг в нашей истории», — рассказывал Алексей.

Однако в этой истории не все так радужно и красиво, как может показаться. Любительский клуб — всегда проблема для идейного вдохновителя команды. Самая главная — пропуски футболистами матчей и, как следствие, не полная оплата игр. Добавлять Рассказову приходится из своего кармана. По его словам, за три года существования «Катании» он вложил в клуб около 500 тысяч рублей. Оплата формы футболистам, игр, иногда целых турниров для команды.

Клуб выживает за счет голого энтузиазма своего создателя — о финансовой поддержи от основной «Катании» говорить не приходится. У сицилийцев, по словам Алексея, большие трудности с деньгами, а найти спонсоров в России даже с такой необычной историей довольно сложно.

«В нашей стране и профессиональные клубы не особо хотят спонсировать частные инвесторы. Про любительский футбол я вообще молчу. Хотя найти деньги, которые необходимы нам, довольно легко. Такого аналога с идеями и продвижением нигде в России больше нет точно. Ничего подобного никто не создавал. И, думаю, не создаст», — считает Алексей.

В его планах — стать первым амбассадром «Катании» в России и официально продвигать итальянский бренд, делать совместные проекты, создать профессиональный клуб со своим стадионом. Чтобы «Grazie, amico!» звучало на крупнейших стадионах страны. Сейчас это звучит безумно, но ведь когда-то и в успех поездки в Италию не верил никто — даже сам Алексей.