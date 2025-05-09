Мареска — об игре 16-летнего Уолша: «Он из тех игроков, которые нам подходят, он весьма хорош»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска после победы над «Юргорденом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций оценил игру 16-летнего Реджи Уолша.

«Насколько он хорош? Вы видите, что он приличный футболист. Он из тех игроков, которые нам подходят, он весьма хорош. Конечно, он молод, и ему еще многое предстоит сделать и вырасти. Мы очень рады за него, очень рады за его семью, и он должен наслаждаться этим моментом», — цитирует пресс-службаУЕФА Мареску.

В финале турнира «Челси» сыграет против «Бетиса» на стадионе «Вроцлац» в среду, 28 мая.