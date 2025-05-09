Футбол
9 мая, 05:03

Антони не смог сдержать слез после выхода «Бетиса» в финал Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
Антони.
Фото Reuters

Нападающий «Бетиса» Антони не сдержал эмоции после ничьей против «Фиорентины» (2:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций. Испанская команда по сумме двух встреч вышла в финал (первый матч — 2:1).

25-летний бразилец в ответном матче с «Фиорентиной» забил гол и сделал голевую передачу. После финального свистка он расплакался прямо на поле.

Всего в этом сезоне у него 4 гола и 3 голевые передачи в 8 матчах за «Бетис» в Лиге конференций.

Антони перешел в «Бетис» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды 25 января 2025 года.

В финале Лиги конференций «Бетис» на стадионе «Вроцлац» в среду, 28 мая, сыграет против «Челси». Победитель получит путевку в общий этап Лиги Европы-2025/26.

«МЮ» и «Тоттенхэм» могут спасти сезон в финале Лиги Европы, «Челси» сразится за Лигу конференций с ярким «Бетисом»
