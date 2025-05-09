Яни Хонкаваара: «Юргорден» просто должен гордиться тем, чего добились в Лиге конференций»

Главный тренер «Юргордена» Яни Хонкаваара прокомментировал поражение от «Челси» в 1/2 финала Лиги конференций.

«Думаю, все были немного разочарованы после финального свистка, но, глядя на реакцию наших болельщиков, я чувствую себя вполне спокойно, и на моем лице играет улыбка, потому что мы просто должны гордиться тем, чего добились. Мы сделали это вместе с нашими болельщиками, пройдя весь долгий путь. Это было историческое событие. До меня в этой кампании в команде было три тренера, и они тоже заслуживают похвалы. Я просто рад, что стал частью этого путешествия», — цитирует пресс-служба УЕФА Хонкаваару.

«Челси» в финале Лиги конференций-2025 сыграет против «Бетиса» на стадионе «Вроцлац» в среду, 28 мая. Победитель получит путевку в общий этап Лиги Европы-2025/26.