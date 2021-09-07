Молодежная сборная России забила 6 безответных мячей Мальте

Молодежная сборная России одержала крупную победу в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2023 против команды Мальты. Россияне на своем поле разгромили соперника со счетом 6:0.

Сборная России в каждом из таймов забила по три гола.

По дублю на свой счет записали Даниил Хлусевич и Гамид Агаларов.

Сборная России одержала первую победу в группе. В первом матче россияне уступили Испании (1:4).

Чемпионат Европы U21

Группа C

Россия U21 — Мальта U21 — 6:0 (3:0)

Голы: Хлусевич, 6 (1:0). Хлусевич, 14 (2:0). Агаларов, 17 (3:0). Агаларов, 74 (4:0). Прохин, 81 (5:0). Кравцов, 86 (6:0).

Россия U21: Бориско, Степанов, Прохин, Хлусевич (Иосифов, 65), Боженов, Умяров, Пруцев (Карапузов, 56), Марадишвили (Игнатов, 75), Литвинов, Севикян (Кравцов, 56), Агаларов (Климов, 75).

Предупреждение: Пруцев, 50.

Судья: Кучин (Казахстан).

7 сентября. Химки. Стадион «Арена Химки».