Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подвел итоги матча отборочного цикла Евро-2023 против команды Мальты (6:0).

«Игрой доволен, очень важно было после матча с испанцами восстановить команду физически, психологически, ментально, — сказал Галактионов ТАСС. — Мы готовили две игровые модели под матчи против сборных Испании и Мальты. Сегодня агрессивная игра, в принципе модель, которую мы нарабатывали со многими сборными, она удалась вне зависимости от уровня команды».

«Безусловно, ожидали, что матч сложится тяжелее, потому что мальтийцы одержали в первом матче победу. Мы ожидали тяжелой игры, но самое главное, что мы действовали очень агрессивно, очень хорошо, сегодня на поле была мысль, которую мы отрабатывали и отрабатывали. Мы акцентировали внимание нашей команды на быстрый гол, потому что видели, что, если соперник ввязывается в тяжелую игру, то у них есть шансы для реализации, поэтому мы оперативно ее решили. Мы говорили, что каждый момент нужно реализовывать и выжимать, хорошо, что эти моменты были сегодня», — добавил Галактионов.

Сборная России с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы С, команда Мальты располагается на четвертой строчке (3 очка). Лидируют испанцы (6), вторыми идут словаки (3), пятое место занимает команда Северной Ирландии (0), шестое — сборная Литвы (0).