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Сегодня, 15:20

«Ювентус» объявил о трансфере Костича

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Филип Костич.
Фото Официальный сайт «Ювентуса»

«Ювентус» объявил о трансфере полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича.

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, контракт с 29-летним сербом рассчитан до 2026 года.

В прошедшем сезоне Костич забил 7 мячей и отдал 15 результативных передач в 42 матчах за клуб из Франкфурта-на-Майне во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 24 миллиона евро.

Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Ювентус
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