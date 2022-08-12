«Ювентус» объявил о трансфере Костича
«Ювентус» объявил о трансфере полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича.
Как сообщает официальный сайт туринского клуба, контракт с 29-летним сербом рассчитан до 2026 года.
В прошедшем сезоне Костич забил 7 мячей и отдал 15 результативных передач в 42 матчах за клуб из Франкфурта-на-Майне во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 24 миллиона евро.
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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