«Ювентус» объявил о трансфере Костича

«Ювентус» объявил о трансфере полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича.

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, контракт с 29-летним сербом рассчитан до 2026 года.

В прошедшем сезоне Костич забил 7 мячей и отдал 15 результативных передач в 42 матчах за клуб из Франкфурта-на-Майне во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 24 миллиона евро.