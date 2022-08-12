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Бывший скаут ЦСКА: «У Миранчука еще есть психологическая проблема»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший скаут ЦСКА Руслан Хачмамук рассказал, что помешало раскрыться Алексею Миранчуку в составе «Аталанты».

«Вот Миранчук: у него еще есть психологическая проблема. Ну, есть момент такой, что он не привык. Я с детства его наблюдаю, что он любит играть с мячом. Та черновая работа, тот темп, который требуется в Италии, постоянный прессинг, рывки, борьба — Миранчук конкуренцию уступает. Такие, как Сапата и Малиновский — они сильнее и мобильнее, крепче. И на этой скорости дают какой-то объем», — сказал Хачмамук Eurostavka.ru.

11 августа туринский клуб арендовал с правом выкупа 26-летнего россиянина у «Аталанты» до конца сезона-2022/23.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/grudnaya-kletka-vpalaya-ne-raskryvalis-legkie-eks-skaut-tsska-o-prichine-vyaloy-karery-dzagoeva
Алексей Миранчук
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