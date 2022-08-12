Бывший скаут ЦСКА: «У Миранчука еще есть психологическая проблема»

Бывший скаут ЦСКА Руслан Хачмамук рассказал, что помешало раскрыться Алексею Миранчуку в составе «Аталанты».

«Вот Миранчук: у него еще есть психологическая проблема. Ну, есть момент такой, что он не привык. Я с детства его наблюдаю, что он любит играть с мячом. Та черновая работа, тот темп, который требуется в Италии, постоянный прессинг, рывки, борьба — Миранчук конкуренцию уступает. Такие, как Сапата и Малиновский — они сильнее и мобильнее, крепче. И на этой скорости дают какой-то объем», — сказал Хачмамук Eurostavka.ru.

11 августа туринский клуб арендовал с правом выкупа 26-летнего россиянина у «Аталанты» до конца сезона-2022/23.