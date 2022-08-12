Юрич: «Миранчук приходит из команды Гасперини и имеет преимущество перед другими новичками «Торино»
Главный тренер «Торино» Иван Юрич поделился мнением об игре полузащитника Алексея Миранчука.
«Миранчук приходит из команды Гасперини и имеет, возможно, преимущество перед другими новичками, потому что он сможет войти в концепцию нашей игры гораздо проще. Он сразу почувствует себя хорошо, даже если отыграет несколько минут», — сказал Юрич на пресс-конференции.
11 августа «Торино» объявил о переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича. Оба игрока арендованы до конца сезона-2022/23.
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9
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|0
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10
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|
11
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|0
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12
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|0
|0
|0
|0
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|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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