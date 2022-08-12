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Юрич: «Миранчук приходит из команды Гасперини и имеет преимущество перед другими новичками «Торино»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Торино» Иван Юрич поделился мнением об игре полузащитника Алексея Миранчука.

«Миранчук приходит из команды Гасперини и имеет, возможно, преимущество перед другими новичками, потому что он сможет войти в концепцию нашей игры гораздо проще. Он сразу почувствует себя хорошо, даже если отыграет несколько минут», — сказал Юрич на пресс-конференции.

11 августа «Торино» объявил о переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича. Оба игрока арендованы до конца сезона-2022/23.

Алексей Миранчук
Иван Юрич
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