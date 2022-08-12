Юрич: «Миранчук приходит из команды Гасперини и имеет преимущество перед другими новичками «Торино»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич поделился мнением об игре полузащитника Алексея Миранчука.

«Миранчук приходит из команды Гасперини и имеет, возможно, преимущество перед другими новичками, потому что он сможет войти в концепцию нашей игры гораздо проще. Он сразу почувствует себя хорошо, даже если отыграет несколько минут», — сказал Юрич на пресс-конференции.

11 августа «Торино» объявил о переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича. Оба игрока арендованы до конца сезона-2022/23.