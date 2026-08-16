Источник: «Милан» готов продать Леау за 40 миллионов евро

«Милан» готов продать вингера Рафаэла Леау примерно за 40 миллионов евро, сообщает инсайдер Никола Скира.

По информации источника, 27-летний португалец больше не считается неприкасаемым игроком команды. Руководство «Милана» готово рассматривать предложения по Леау и ожидает конкретных запросов от потенциальных покупателей.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. За это время он провел 293 матча во всех турнирах, забил 80 голов и отдал 55 результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.