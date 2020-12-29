Тренер «Сассуоло» отреагировал на новость об интересе со стороны «Спартака»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби прокомментировал слухи о том, что им интересовался «Спартак». Ранее появилась информация, что 41-летний итальянский специалист может сменить нынешнего наставника красно-белых Доменико Тедеско.

«Спартак»? Не рассматривал вопрос с финансовой стороны или с позиции команды, которую мог возглавить. Не могу покинуть свою команду посреди нынешнего сезона. Не стал слушать никаких предложений", — приводит слова Де Дзерби ITASportPress.

По информации СМИ, «Спартак» был готов платить около 3 миллионов евро в год Де Дзерби, но тренер отклонил предложение московского клуба.

16 декабря после поражения от «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком». Соглашение действует до конца мая 2021 года.