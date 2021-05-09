Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Парму»

«Аталанта» одержала победу над «Пармой» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Клуб из Бергамо переиграл соперника со счетом 5:2.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену в начале второго тайма. Россиянин поставил точку в матче, забив пятый мяч бергомасков в этой встрече.

«Аталанта» набрала 72 очка и вернулась на второе место в турнирной таблице. «Парма», которая уже потеряла шансы сохранить прописку в серии А, осталась на 19-м месте.

Чемпионат Италии. Серия А

35-й тур

«Парма» — «Аталанта» — 2:5 (0:1)

Голы: Малиновский, 12 (0:1). Пессина, 52 (0:2). Муриэль, 77 (0:3). Брунетта, 78 (1:3). Муриэль, 86 (1:4). Зом, 88 (2:4). Миранчук, 90+3 (2:5).

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Гальоло (Конти, 81), Осорио, Бузи, Куцка (Камара, 77), Куртич, Грасси (Валенти, 61), Зом, Жервинью (Пелле, 61), Корнелиус (Брунетта, 76).

«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Джимсити, Гозенс (Хатебур, 68), Ромеро, Мехле, де Рон, Малиновский (Миранчук, 58), Фройлер (Пашалич, 76), Иличич (Пессина, 46), Сапата (Муриэль, 46).

Предупреждения: Грасси, 44. Хатебур, 72.

Судья: Джуа (Италия).

9 мая. Парма. Стадион «Эннио Тардини».

«Верона» — «Торино» — 1:1 (0:0)

Голы: Войвода, 85 (0:1). Димарко, 88 (1:1).

«Верона»: Пандур, Фараони, Гюнтер, Чеккерини (Димарко, 71), Давидович (Маньяни, 46), Лазович, Дзакканьи (Лазанья, 57), Барак, Илич, Калинич, Сальседо (Колли, 57).

«Торино»: Сиригу, Ансальди, Нкулу (Лянко, 51), Войвода, Буонджорно, Бремер, Ринкон (Лукич, 58), Мандрагора, Верди (Базелли, 59), Санабрия (Дзадза, 78), Белотти (Бонаццоли, 78).

Предупреждения: Давидович, 34. Нкулу, 38. Гюнтер, 83. Войвода, 87. Калинич, 89. Мандрагора, 90+5.

Судья: Масса (Италия).

9 мая. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».