Нападающий «Ромы» Клайверт может перейти в «Вест Хэм»
«Вест Хэм» интересуется нападающим «Ромы» Джастином Клайвертом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Английский клуб переключился на 23-летнего нидерландца после того, как не смог договориться о трансфере нападающего Арно Данджумы из «Вильярреала».
В прошлом сезоне Клайверт выступал за «Ниццу» на правах аренды. На его счету в французском клубе 6 голов и 6 результативных передач в 31 матче во всех турнирах.
Действующий контракт Клайверта с «Ромой» рассчитан до 2023 года.
Джастин — сын бывшего нападающего сборной Нидерландов, «Аякса», «Милана» и «Барселоны» Патрика Клайверта.
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