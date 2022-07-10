Нападающий «Ромы» Клайверт может перейти в «Вест Хэм»

«Вест Хэм» интересуется нападающим «Ромы» Джастином Клайвертом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Английский клуб переключился на 23-летнего нидерландца после того, как не смог договориться о трансфере нападающего Арно Данджумы из «Вильярреала».

В прошлом сезоне Клайверт выступал за «Ниццу» на правах аренды. На его счету в французском клубе 6 голов и 6 результативных передач в 31 матче во всех турнирах.

Действующий контракт Клайверта с «Ромой» рассчитан до 2023 года.

Джастин — сын бывшего нападающего сборной Нидерландов, «Аякса», «Милана» и «Барселоны» Патрика Клайверта.