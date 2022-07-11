«Ювентус» объявил о возращении Погба
«Ювентус» объявил о возращении полузащитника Поля Погба.
Как сообщает официальный сайт туринского клуба, 29-летний полузащитник подписал контракт в качестве свободного агента. О сроках соглашения не сообщается.
Напомним, что полузащитник выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год.
В прошедшем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Полузащитник покинул манкунианский клуб 30 июня 2022 года в качестве свободного агента.
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|0
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4
|Ювентус
|0
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|0
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|0
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5
|Лацио
|0
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|0
|0
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|0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
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7
|Фиорентина
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8
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|
9
|Верона
|0
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10
|Торино
|0
|0
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11
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|0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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