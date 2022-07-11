«Ювентус» объявил о возращении Погба

«Ювентус» объявил о возращении полузащитника Поля Погба.

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, 29-летний полузащитник подписал контракт в качестве свободного агента. О сроках соглашения не сообщается.

Напомним, что полузащитник выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год.

В прошедшем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Полузащитник покинул манкунианский клуб 30 июня 2022 года в качестве свободного агента.